لحظات صعبة عاشتها جماهير كرة القدم الأميركية في الولايات المتحدة، بعد سقوط أحد نجوم اللعبة خلال مباراة، وتوقف قلبه عن النبض، في حادثة لا تزال تشغل الإعلام الأميركي بعد أيام من وقوعها.