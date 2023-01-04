وقبل انطلاقة "عرس" الكرة الخليجية في البصرة، حرصت الجماهير العراقية على الترحيب بضيوف الدول الخليجية التي سترافق منتخباتها المشاركة في الحدث، ووجهت رسائل معبرة عبر سكاي نيوز عربية، تدعوها للحضور وزيارة العراق، وقضاء أوقات جميلة بين أهلهم والتعرف على المعالم الحضارية والسياحية، إلى جانب الاستمتاع بمشاهدة مباريات البطولة.

وأبدى العديد من سكان البصرة ارتياحهم لبدء توافد الضيوف الخليجيين على العراق، متمنين أن تتزايد الاعداد في الأيام المقبلة، وأن تمتلئ مدرجات الملاعب بمشجعي المنتخبات المشاركة، حتى تحقق البطولة أهدافها في لم الشمل بين سكان المنطقة، ودعم التقارب والتآخي بين الجماهير.

وأطلق عدد من سكّان البصرة بادرة إيجابية تعكس كرم الشّعب العراقي، والتقدير الكبير الذي يكنّه لضيوف "خليجي 25"، حيث وجّهوا الدعوة للجماهير الخليجية التي ستحضر لمشاهدة مباريات البطولة، بعدم الإقامة في الفنادق، مقابل استقبالهم في بيوت العراقيين، معتبرين أنهم ضيوف مبجلين على مدار أيام الحدث الخليجي الكبير.

وثمّن عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم هذه المبادرة، خاصة بعد تزايد توافد الجماهير في الساعات الأخيرة، مؤكدا أنه تم تجهيز 35 فندقا بالمدينة لاستقبال الضيوف.

وشهدت شوارع مدينة البصرة خلال الأيام الماضية بداية وصول الجماهير الخليجية، خاصة عبر المنافذ البرية من الكويت لحضور "خليجي25"، وبدأت السيّارات التي تحمل أعلام عددا من الدول الخليجية في التجول في شوارع ومعالم المدينة، وسط ترحاب كبير من أهالي البصرة، بانتظار ارتفاع الأعداد في الساعات القليلة المقبلة عبر الرحلات الجوّية، والتي ينتظر أن تنقل أعدادا كبيرة من الضيوف لحضور ضربة بداية البطولة الخليجية.

ويذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة أعدت خطة لتسهيل توافد الجماهير، وتم تشكيل غرفة عمليات ستتواجد على مدار الساعة طيلة أيام البطولة، حيث تعقد اجتماعات مستمرة لمواجهة أي طارئ قد يحصل، كما سيتم نقل الجماهير إلى الملاعب بالحافلات مجانا ، مع العمل على ضمان انسيابية عالية في الدخول والخروج.