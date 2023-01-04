وقادت أهداف كاسيميرو ولوك شو وماركوس راشفورد في أولد ترافورد، يونايتد للفوز للمرة الرابعة تواليا في الدوري ليقلص الفارق مع أرسنال المتصدر إلى تسع نقاط.

وحقق يونايتد أسوأ مجموع نقاط له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ولم يفز بلقب دوري الأضواء منذ 2013 عندما كان أليكس فيرغسون على رأس القيادة الفنية للفريق.

وقال تن هاغ ردا على سؤال عن وجود يونايتد في السباق على اللقب: "هذه خطوة كبيرة، لا أعتقد أن يونايتد من المنافسين على اللقب لكن ثقتي في التشكيلة ترتفع وهذه إشارة جيدة".

وأضاف: "علينا أن نبذل مجهودا بنسبة مئة بالمئة في كل مباراة، إذا حافظنا على هذه الفلسفة فمن الممكن السعي للفوز باللقب، أمامنا عمل كبير، ما زلنا في يناير ولم نصل بعد لمنتصف الموسم، المباراة القادمة جاءت سريعا أمام إيفرتون لذلك سنستمتع لمدة 24 ساعة قبل التركيز على المعركة المقبلة".

وفاز يونايتد بأربع مباريات متتالية على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز دون أن تهتز شباكه وذلك للمرة الأولى منذ سلسلة من ست مباريات بين مايو وأكتوبر 2017.

ولم تهتز شباكه في الدوري على ملعبه منذ الفوز 3-1 على أرسنال في سبتمبر.

وأنقذ الحارس ديفيد دي خيا مرماه من عدة محاولات خطيرة ليحافظ على نظافة شباكه مرة أخرى الثلاثاء ونال إشادة خاصة من تن هاغ.

وأوضح المدرب: "أدى دي خيا مباراة جيدة جدا، قام ببعض التصديات الرائعة، دي خيا أحد أسباب خروجنا بشباك نظيفة في أكثر من مناسبة، أتذكر تصديه الهائل أمام وست هام على سبيل المثال، بشكل عام نحن لا نسمح بفرص كثيرة على مرمانا".