وكان أرسنال يحتاج الفوز ليوسع الفارق أمام أقرب منافسيه إلى 10 نقاط، لكنه اكتفى بنقطة واحدة أمام نيوكاسل الذي قدم أداء قويا، ليحافظ على سجله بلا هزائم منذ أغسطس الماضي.

وكاد صاحب الضيافة أن يظفر بالنقاط الثلاث عندما أطلق إيدي نكيتياه تسديدة منخفضة قوية، لكن حارس المرمى نيك بوب تصدى لها ببراعة في الدقيقة 87.

ولم يلتفت الحكم لمطالب لاعبي أرسنال باحتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، رغم أن الكرة لمست يد مدافع نيوكاسل بوضوح داخل منطقة الجزاء.

وبدا نيوكاسل، صاحب أقوى دفاع في الدوري هذا الموسم، سعيدا بالتزام الدفاع في أغلب فترات المباراة، إلا أن جولينتون أهدر فرصة جيدة قبل نهاية الشوط الأول.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد أرسنال إلى 44 نقطة من 17 مباراة، بفارق 8 نقاط أمام مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، و9 أمام نيوكاسل.