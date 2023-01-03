وجه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مساء الثلاثاء، سلسلة رسائل إلى الشعب السعودي خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق حفل تقديمه إلى جمهور النصر بالرياض، علما بأنه انضم إلى "العالمي" بصفقة بلغت أكثر من 200 مليون يورو.