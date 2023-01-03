وكتب رونالدو على حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام": "شكرا للرياض على الاستقبال الدافئ. أتطلع إلى رؤيتكم في الملعب هذه الليلة".

وأرفق رونالدو المنشور بـ5 صور من الاستقبال الذي حظي به لدى وصول إلى مطار الرياض، مساء الاثنين.

وحاز المنشور على تفاعل كبير وصل إلى أكثر من 11.7 مليون إعجاب.

ومن المقرر أن يقيم نادي النصر السعودي حفلا في استاد مرسول بارك بالعاصمة الرياض لاستقبال النجم البرتغالي.