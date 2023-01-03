وتوافد الآلاف من محبيه على ملعب سانتوس، حيث وضع جثمانه، قبل أن ينطلق في موكب بشوارع المدينة، في طريقة إلى موقع الدفن.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" في سانتوس، إن محبي اللاعب الراحل، حرصوا على قرع الطبول وترديد الأهازيج والهتافات، نصرة لنادي سانتوس ولبيليه.

وسيجوب موكب جنائزي يحمل جثمانه بشوارع المدينة، متوجها إلى مقبرة إيكومينيكال ميموريال نيكروبوليس، حيث يوارى الثرى في مراسم خاصة.

وتوفي بيليه، الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد معركة مع مرض السرطان. وهو اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات.