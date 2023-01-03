ومنذ إنجاز المنتخب السعودي في 2002 و2003 ، عندما نجح "الأخضر" في الاحتفاظ بلقب كأس الخليج خلال دورتين متتاليتين "خليجي 15" و"خليجي 16" ، لم ينجح أي بطل خلال النسخ الأخيرة في الاحتفاظ بلقبه، حيث بدأت معاناة أبطال كأس الخليج في مهمة الإحتفاظ باللقب منذ "خليجي 17" بالدوحة عام 2004 ، والذي توج به المنتخب القطري، حيث لم ينجح البطل في الاحتفاظ بلقبه، ليستمر بعد ذلك في "خليجي 18 الذي أقيم في الإمارات، عندما انتزع الأبيض الإماراتي نسخة 2007 من المنتخب القطري، وحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وفي "خليجي 19" بعمان والذي أقيم عام 2009 ، تكرّر الوضع عندما لم ينجح منتخب الإمارات في الاحتفاظ باللقب، وتوج به أصحاب الأرض، حيث انتزع الأحمر العماني لقبه الأول في بطولات كأس الخليج.



وتجدد الأمر في "خليجي 20" الذي استضافه اليمن عام 2010، حيث فقد المنتخب العماني تاجه الخليجي لمصلحة الأزرق الكويتي، والذي حقق لقبه العاشر في تاريخه ليصبح الأكثر تحقيقا للبطولة.

وفي "خليجي 21" بالبحرين استمرت العقدة مع زعيم بطولات الخليج ، عندما فقد المنتخب الكويتي اللقب لمصلحة الأبيض الإماراتي الذي فاز بكأسه الخليجية الثانية عام 2013 بالبحرين.

وخلال "خليجي 22 " في السعودية ، عجز منتخب الإمارات للمرة الثانية في الاحتفاظ بلقبه، عندما حقق المنتخب القطري المفاجأة بالفوز على "الأخضر السعودي" بعد مباراة مثيرة انتهت 2/1 لمصلحة العنابي.

وتجدد السيناريو في "خليجي 23" ، حيث لم ينجح المنتخب القطري في الوصول إلى المباراة النهائية، وفقد لقبه لمصلحة المنتخب العماني الذي حقق لاعبوه تتويجهم الثاني بعد الفوز على الإمارات في المباراة النهائية.

واستمرت العقدة في النسخة الأخيرة من بطولات كأس الخليج، حيث أضاع المنتخب العماني اللقب في "خليجي 24 " والذي استضافته قطر عام 2019.

ونجح منتخب البحرين في التتويج باللقب الخليجي لأول مرة في تاريخه .

وفي "خليجي25" بالبصرة ، سيكون منتخب البحرين بطل النسخة الماضية أمام اختبار صعب لتحدي "عقدة الأبطال" والاحتفاظ بلقبه، وحصد الكأس الثانية في تاريخه.

فهل ينجح الأحمر في إنهاء عقدة أرهقت أبطال الخليج على مدار 20 عاماً؟