وبصرف النظر عن مجريات المباراة، فقد اختلفت تقييمات لاعبي ليفربول في الصحف الإنجليزية، مع العلم أنها كانت متقاربة.

ولكن بحسب صحيفة "ليفربول إيكو"، وهي التي تنقل أخبار مدينة ليفربول وفريقيها لكرة القدم، ليفربول وإيفرتون، فإن تقييمات اللاعبين لم تكن جيدة عموما.

وجاء تقييم الصحيفة للاعبين على النحو التالي، مع العلم أن التقييم من 10:

أليسون بيكر 6

قام بصد جيد لكرة مبيومو، ولكن دخل مرماه 3 أهداف.

ترينت ألكسندر أرنولد 5

لم يكن لديه حقًا فرصة كبيرة للتهديد في الشوط الأول لأنه كان مشغولا في الناحية الدفاعية، غير أنه يستحق الإشادة بسبب تمريرته العرضية الحاسمة لأوكسلاد تشامبرلين، التي أحرز منها هدف ليفربول الوحيد في المباراة.

ابراهيم كوناتي 5

ربما يستحق أفضل من هذا لولا الهدف الذي أحرزه في مرماه لصالح برينتفورد.

فيرجيل فان ديك 4

لم يكن في أحسن حالاته، ونجح مبيومو في تجاوزه وتوفير فرصة لبرينتفورد، فأخرجه المدرب من المباراة.

كوستاس تسيميكاس 3

بحسب الصحيفة، حصل اللاعب اليوناني على أسوأ تقييم بين لاعبي ليفربول، بسبب تمريراته الخاطئة وإهداره فرصة جيدة قبل الاستراحة. تم استبداله عند الاستراحة.

فابينيو 5

كان متعثرا، ولم يكن على قدر المباراة، لكنه حاول تقديم بعض الجهد في المباراة.

هارفي إليوت 4

لم يكن جيدا، حصل على إنذار في الدقائق الأولى من المباراة، وارتكب خطأ فادحا في الشوط الثاني.

تياغو الكانتارا 5

لا يكن له نفس التأثير الذي قام في خلال مباراة فريقه ضد ليستر، كما أنه تلقى إنذارا في الشوط الثاني من المباراة.

محمد صلاح 5

خلق الفرصة لنونيز من خلال كرة بينية جميلة، ولكن الأداء كان متواضعا عموما.

داروين نونيز 5

لم يقدم الكثير من الخدمات بخلاف الفرصة الكبيرة التي أضاعها في بداية المباراة، بالإضافة إلى أنه حصل على إنذار.

أليكس أوكسلاد تشامبرلين 6

ميزته أنه أحرز هدف ليفربول الوحيد.

آندي روبرتسون 6

دخل بديلا لتسيميكاس، وأحدث فرقا على الفور بالضغط على الجهة اليسرى.

نابي كيتا 6

دخل بديلا لإليوت في الدقيقة 46، وحافظ على الكرة جيدا، وتطلع إلى التمرير للأمام والضغط بقوة.

جويل ماتيب 6

دخل بديلا عن فان ديك، وتمكن من جلب المزيد من الهدوء لخط دفاع فريقه.

أما صحيفة الديلي ميل فمنحت أليسون 6.5 وألكساندر أرنولد 6 وكوناتي 4 وفيرجل فان ديك 4.5 وتسيميكاس 4.5 وإليوت 5 وفابينيو 6 وتياغو 6 ومحمد صلاح 6 ونونيز 6.5 وأوكسلاد تشامبرلين 6.5 من 10 نقاط.