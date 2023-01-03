ونشر النصر في حسابه على تويتر صورة للاعبه البرتغالي الجديد وكتب بجوار صورة لملعبه الممتلئ بالمشجعين "الحدث المنتظر. حفل استقبال اللاعب الأعظم عالميا".

وأوضح أنّ النادي سيفتح أبواب ملعبه أمام الجماهير بدءا من الخامسة مساء بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش على أن يتم تقديم رونالدو في السابعة مساء بالتوقيت المحلي، أي الرابعة مساء بتوقيت غرينتش.

وقال المسؤول إنّ النادي يتوقع أن يملأ جمهور النصر جنبات الملعب الذي يتسع لأكثر من 25 ألف مشجع.

الدون في الرياض

وصل "الدون" إلى الرياض مساء الاثنين، حيث حطت الطائرة التي كانت تقل رونالدو قرابة الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي وسط أجواء ماطرة وباردة.

وقبل مراسم التقديم، يعقد رونالدو مؤتمراً صحافياً رفقة رئيس النصر مسلي آل معمر في الملعب نفسه.

ورحل رونالدو، البالغ من العمر (37 عاما، عن مانشستر يونايتد في منتصف الموسم الجاري قبل أن يقرر الانتقال إلى النصر في صفقة مدوية قدرت سائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (214.04 مليون دولار).

ويتصدر النصر الدوري برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب الذي خاض عشر مباريات، ونقطتين عن الاتحاد الذي يملك أيضا مباراة واحدة مؤجلة.

المدرب يعلق

من جانبه، اعتبر ردوي غارسيا، مدرب متصدر الدوري السعودي أن التعاقد رونالدو كان خطوة كبيرة للأمام بالنسبة للكرة السعودية.

وقال غارسيا الذي سبق له تدريب ليل وروما وأولمبيك مرسيليا وأولمبيك ليون "التعاقد مع لاعب بحجم كريستيانو رونالدو يعد حدثا استثنائيا وسيساهم في تطوير كرة القدم السعودية.

وأضاف قائلا "سعداء بوصوله وانضمامه إلينا. الهدف الأول هو العمل حتى يتمكن من التكيف مع فريقنا، والاستمتاع باللعب مع النصر، وامتاع الجماهير".

وشهد النادي السعودي زيادة عدد المتابعين على حسابه على إنستغرام بالملايين منذ إعلانه عن انضمام رونالدو إليه.