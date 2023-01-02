وقال "الدون" في مقطع فيديو بثه عبر صفحته في إنستغرام، موجها حديثه إلى جماهير النصر السعودي: "أراكم قريبا".

ومن المقرر أن يقدم "العالمي"، مساء الثلاثاء، نجمه الجديدإلى جماهيره في ملعبه بعد ساعات من وصوله إلى العاصمة الرياض، على ما أفاد المتحدث باسم النادي وكالة فرانس برس.

وأعلن النادي الملقب في السعودية بـ"العالمي"، الجمعة، تعاقده مع اللاعب الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات في صفقة تاريخية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

وأكّد أنّ "النصر سيقدم رونالدو مساء الثلاثاء على ملعب مرسول بارك" في الرياض.

وقال مسؤول آخر طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام إنّ رونالدو سيصل على متن طائرة خاصة.

وأوضح أنّ النادي سيفتح أبواب ملعبه أمام الجماهير بدءا من الخامسة مساء بتوقيت الرياض، أي في الساعة الثانية مساء بتوقيت غرينتش، على أن يتم تقديم رونالدو بعد ساعتين، وتحديدا في السابعة مساء بحسب التوقيت المحلي.