وأفاد موفد "سكاي نيوز عربية" بأن جثمان بيليه سُجي في ملعب مدينة سانتوس، الذي شهد بدايات الراحل الكبير.

وامتلأت مدرجات الملعب بباقات الورود، التي أرفقت بكلمات تنعى الأسطورة الراحل، بالإضافات إلى الصور والعبارات التي تخلد ذكرى بيليه.

وفي وسط الملعب، كانت هناك ممرات مسقوفة تتيح إلقاء النظرة على جثمان بيليه.

وذكر موفدنا أن مراسم إلقاء النظرة الأخيرة تتم على مراحل، بحيث يسمح للرياضيين والسياسيين أولا، ثم الجماهير بإلقاء نظرة الوداع.

وأفاد بأن قوات الأمن انتشرت في المدينة بشكل كثيف، مع بدء توافد الجماهير نحو الملعب منذ الساعة الرابعة فجرا.

وتوفي بيليه الخميس الماضي عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع مرض سرطان القولون، تاركا وراءه إرثا كرويا هائلا متوجا بأرقام قياسية.

واستمرت رحلة بيليه الرياضية بين عامي 1956 و1977، وكانت كلها تقريبا في صفوف سانتوس البرازيلي باستثناء 4 سنوات مع نادي نيويورك كوزموس الأميركي.

ومن المقرر أن يوارى بيليه الثرى، غدا الثلاثاء.