وهيّأت وزارة النقل العراقية زوارق نهرية بهدف تنظيم جولات ترفيهية لضيوف العراق في شط العرب خلال فترة إقامة منافسات بطولة كأس الخليج، حيث سيكون الجمهور على موعد مع رحلات بحرية بخدمات "خمس نجوم" من خلال زوارق ومحطات وأرصفة لتسهيل عملية نقل الركاب.

وفي تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، قال مدير عام الشركة العامة للنقل البحري المهندس محي الدين عبد الرزاق: "قامت الشركة العامة للنقل البحري العراقية بتهيئة الزوارق النهرية بما يعرف بمشروع التاكسي النهري بمدينة البصرة، وتحديد كل تفاصيل العمل لتكون في خدمة جماهير بطولة ’خليجي 25‘، حيث تم الإنتهاء من تهيئة رصيف الكورنيش الرئيسي ’العشار‘ وكورنيش ’القصور الحكومية‘ على أكمل وجه، بما يسهم في إبراز المعالم الجميلة لمدينة البصرة في هذا الحدث الخليجي الكبير. وكل الكوادر العاملة في الشركة العامة للنقل البحري تحرص على تقديم كل طاقاتها، وتعمل على توفير المستلزمات اللازمة لإظهار الإحتفال الكبير في أفضل صورة".

وأضاف عبد الرازق أن مشروع "التّاكسي النّهري" والذي يحمل بين 30 و40 شخصاً يعدّ من المعالم الحضارية المهمّة في مدينة البصرة، والتي يتوقّع أن تلقى إقبالا كبيرا من ضيوف "خليجي 25"، وهو ما جعل وزارة النقل تحرص على "إتمام كل التجهيزات اللازمة للمشروع، حتى يستقبل زوّاره بأفضل شكل ممكن".

وتابع قائلا "أنه يُعد (التاكسي النهري) شريان الحياة لسكّان البصرة، وتم ضخُّ الدماء فيه من جديد ليظهر بحلة جميلة".

يتضمن مشروع "التّاكسي النّهري" أربعة خطوط نقل لتطوير قطاع النقل النهري في محافظة البصرة، وتم بناء محطات وأرصفة لصعود الركاب في شط العرب بما يسهم في تسهيل التنقل والحركة بشكل سلسل، وبما يوفر مكانا مناسبا لجماهير خليجي 25 للقيام بجولات ترفيهية وزيارة العديد من المعالم بالمدينة.

وإلى جانب النقل البحري لجماهير "خليجي 25"، سيتم أيضا تسيير 3 قطارات يومية لنقل الجماهير من بغداد إلى البصرة والعكس، مرورا بالمحافظات الجنوبية، وسيتم أيضا توفير عدد من الحافلات لنقل الجماهير من عدد من المدن الأخرى إلى المدينة الرياضية وإلى ملعب الميناء ذهابا وإيابا.

ومن المقرر تسيير رحلات يومية من بغداد إلى البصرة بالتنسيق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة الخليجية، لتسهيل مهمة الجماهير في حضور المباريات.