ونشر فينيسيوس بيانا على الإنترنت بعد أن أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، صراخ مشجعين وتلفظهم بإساءات ورميهم لأشياء على النجم البرازيلي في لقاء ريال مدريد وبلد الوليد والذي انتهى 2-0 لصالح "المرينغي".

وكتب فينيسيوس على تويتر: "يواصل العنصريون الذهاب إلى الملاعب ومشاهدة أكبر ناد في العالم ولا يزال الدوري الإسباني لا يفعل شيئا تجاه إساءاتهم".

وأضاف: "سأواصل اللعب ورأسي مرفوع، وأحتفل بانتصاراتي وانتصارات مدريد"، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانا أدانت فيه جميع أشكال خطاب الكراهية، وقالت إنها تتابع حالات العنصرية في المباراة.

وردّ رئيس الدوري الإسباني، خافيير تيباس، على فينيسيوس بتغريدة شديدة اللهجة، واصفا اتهاماته بأنها "غير عادلة وغير صحيحة".