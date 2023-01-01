وقال غريميو على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "لويس سواريز، الذي يعد من كبار اللاعبين في تاريخ أوروغواي، قادم لمواصلة مساره الظافر. إنه أحد أفضل الهدافين. حقق بطولات عديدة. إنه مقاتل. مرحبا بك لويسيتو".

كما قال سواريز في مقطع مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "أردت أن أشكركم على كل الحب الذي تلقيته. سوف نلتقي قريبا".

ورحل سواريز عن نادي ناسيونال، الذي ترعرع في صفوفه، في أكتوبر الماضي، بعد 3 أشهر سجل فيها 8 أهداف في 16 مباراة، وفاز خلالها بالدوري الأوروغواياني.

وقبلها، حظي اللاعب البالغ عمره 35 عاما بمسيرة ناجحة في أوروبا، حيث لعب مع غروننغن وأياكس أمستردام في هولندا، وليفربول الإنجليزي، وبرشلونة وأتليتيكو مدريد في إسبانيا.

وينضم سواريز إلى النادي البرازيلي بعد قضاء عيد الميلاد في الأرجنتين مع صديقه وزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي.

ويستهل غريميو العام الجديد بمواجهة ساو لويز في كأس السوبر، في 17 يناير.