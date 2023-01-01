ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 43 نقطة، مستغلا تعثر أقرب منافسيه مانشستر سيتي (36 نقطة) صاحب المركز الثاني الذي تعادل 1-1 مع إيفرتون، ونيوكاسل يونايتد (34 نقطة) ثالث الترتيب الذي تعادل سلبيا مع ليدز.

وافتتح ساكا التسجيل بعد أقل من دقيقتين، عندما ارتدت تسديدة أطلقها غابرييل مارتينيلي في اتجاهه ليضعها في الشباك.

وحظي لياندرو تروسار بفرصتين للتسجيل لصالح برايتون، قبل أن يحرز مارتن أوديغارد الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 39 عندما استغل كرة أخفق الدفاع في إبعادها بصورة جيدة، ليسدد كرة ارتدت من الأرض عاليا إلى داخل الشباك.

وبدا المتصدر في طريقه لفوز سهل بعدما ارتدت تسديدة أخرى أطلقها مارتينيلي من الحارس روبرت سانشيز، لتصل إلى المهاجم نكيتياه الذي أسكنها الشباك من مسافة قريبة بعد الاستراحة.

لكن كاورو ميتوما قلص الفارق في الدقيقة 65، قبل أن يحرز غابرييل مارتينيلي الهدف الرابع لأرسنال من تمريرة رائعة من أوديغارد.

ولم يفقد برايتون الأمل وأحرز إيفان فيرغسون الهدف الثاني في نهاية مثيرة.

وهز ميتوما الشباك في الدقيقة 89، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل.