كان عام 2022 شاهدا على الكثير من الأحداث الرياضية التي تحققت بعد انتظار طويل، وبعضها وقع لأول مرة، لكن يظل كأس العالم وما تحقق خلاله هو الحدث الأبرز.
حصاد 2022
- الحدث الأبرز في 2022 رياضيا كان فوز الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، وللمرة الأولى منذ عام 1986، ليتوج الأسطورة ليونيل ميسي باللقب الوحيد الذي كان ينقصه وينصب نفسه رسميا بين أساطير اللعبة الذين توجوا بالبطولة الأعظم في كرة القدم.
- ختام عام 2022 كان حزينا للغاية على عالم الرياضة وكرة القدم، بوفاة أسطورة كرة القدم النجم البرازيلي بيليه عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.
- في اليوم قبل الأخير من العام فجر البرتغالي كريستيانو رونالدو مفاجأة من العيار الثقيل بانتقاله إلى نادي النصر السعودي في صفقة انتقال حر ستجعله صاحب الراتب الأعلى في عالم كرة القدم.
- كان 2022 كريما للغاية مع كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني، ليفوز النجم الفرنسي أخيرا بالكرة الذهبية التي طالما حلم بها، بعد أداء استثنائي مع فريقه على مدار العام.
- توج ريال مدريد بكأس دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه بعد مجموعة من المباريات الرائعة التي قدمها ضد تشيلسي وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وليفربول في طريق اللقب.
- فاز إيه سي ميلان بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما بعد رحلة كفاح نجح خلالها "الروزونيري" في معانقة اللقب الأغلى في الكرة الإيطالية.
- توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات ليثبت سيطرته التامة على الكرة المحلية في إنجلترا.
- شهدت بطولة كأس العالم 2022 إنجازا عربيا مثيرا بتحقيق المغرب المركز الرابع لأول مرة في تاريخ العرب والقارة الإفريقية بالوصول إلى نصف نهائي المسابقة.
- أعلن "فيفا" إسناد تنظيم بطولة كأس العالم للأندية للمغرب، بمشاركة 3 أندية عربية هي الوداد المغربي والهلال السعودي والأهلي المصري.
- نظمت الإمارات العربية المتحدة بطولة كأس العالم للأندية في مطلع العام، وشهدت المسابقة تتويج عربي بفوز النادي الأهلي المصري بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.
- حقق منتخب السنغال لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على نظيره المصري في النهائي بركلات الترجيح.
- انتقل النجم النرويغي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي قادما من بروسيا دورتموند ليتلاعب بالأرقام في بريميرليغ ويسجل حتى الآن 21 هدفا في المسابقة خلال 15 مباراة فقط.
- رفض الفرنسي كيليان مبابي عرض ريال مدريد الإسباني في مفاجأة صادمة لعشاق النادي الملكي، وتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان.