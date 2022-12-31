قبل أن يسطع نجم بيليه في سماء الكرة العالمية بمونديال 1958 بعامين، أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن طرحها "جائزة الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم، لكن الغريب هو أن أسطورة البرازيل لم يفز بها مطلقا.