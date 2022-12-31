ووقع رونالدو مساء الجمعة عقدا تاريخيا مع النصر السعودي، يمتد حتى صيف 2025، أكدت التقارير إنه الأعلى في تاريخ كرة القدم، من ناحية المردود المادي.

البداية كانت من "بطل الصفقة"، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، الذي كتب على حسابه في تويتر: "سعيد جدا بانضمام أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم إلى نادي النصر والدوري السعودي. تعاقدنا مع رونالدو لا يستهدف كسب مباراة أو بطولة، بل أبعد من ذلك: نقل تجارب عظيمة، احترافية عالية، إلهام لجيل شغوف بالرياضة. أدعوكم للاستمتاع بفصل من فصول التطور الهائل في مملكة العز".

وتذكر المغرد السعودي أحمد عسيري بداية رونالدو: "أول مباراة لعب فيها رونالدو للريال كانت أمام الاتحاد. مدريد بكل تاريخه وجه الدعوة لملك آسيا كأول فريق عربي يحضر إلى البيرنابيو في بطولة السلام".

ومن ناحيته، أبدى المغرد الرياضي السعودي فراس استياءه من قرار رونالدو بالابتعاد عن الملاعب الأوروبية، حيث كتب: "لو أكبر كاره لرونالدو كتب سيناريو آخر سنة ما طلع بالشكل المؤلم والمؤسف والكارثي هذا. نهاية ما يستحقها لاعب أعطى كرة القدم كل شيء وصنع تاريخ عظيم. صدق الي قال إن الإنسان عدو نفسه. هذا رونالدو يدفع ثمن قراراته الكارثية من 2019 حتى يومنا هذا. بالقلب غصة يا كريستيانو".

والمعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، كان منتشيا بالصفة التاريخية للكرة العربية: "الصفقة الاستثناء في الكرة العربية، كريستيانو رونالدو نصراويا، صفقة مدوية في كل شيء، فنيا وتسويقيا وإعلاميا وجماهيريا، صفقة تليق بالعالمي وعشاقه والكرة السعودية".

وكتب الأمير محمد بن عبد الرحمن آل سعود عبر حسابه الشخصي: "سيسجل التاريخ الرياضي هذه الصفقة وعلمتنا أن رجال النصر ومحبيه وشرفييه وجماهيره عملوا لمستقبل النصر بشكل لا ينسى والتوفيق من الله. الله لا يضيع لكم تعب".

أما المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي محمد عواد فكتب: "لا أحد يشجع ضد فريقه من أجل لاعب، الهلالي الذي يحب رونالدو سوف يبقى هلالي والشبابي والاتحادي كذلك بخصوص رونالدو، اللاعب فكر بعقده الأخير. كثيرون قبله اعتزلوا في آسيا وأمريكا أتمنى له التوفيق في السعودية.. وأتمنى أن تحقق المملكة أكبر فائدة ممكنة من صفقته".

وأكمل متسائلا في تغريدة أخرى: "لماذا لبعض بالغ بانتقاد قرار رونالدو اللعب خارج أوروبا؟ رغم أن التاريخ فيه كثير من الأمثلة الأسطورية التي فعلت ذلك وبعمر أصغر؟ هل تصريحه فقط؟ أم فعلا نسي البعض أن رونالدو إنسان ينطبق عليه ما على غيره؟".

أما الكاتب الرياضي السعودي زهير الشماسي فكتب: "لا انتقال تشافي للسد، ولا إنيستا إلى اليابان، ولا بيكهام إلى أميركا. ولا غيرها من الصفقات تساوي أو حتى تقترب مما حدث اليوم. برأيي صفقة انتقال رونالدو للنصر هي أعظم صفقة كحجم فني ومادي واقتصادي بالتاريخ تحدث خارج القارة العجوز".

ونشر الإعلامي السعودي فلاح القحطاني صورة رونالدو رافعا قميص النصر وعلق: "أجمل صورة ممكن تختتم بها عام 2022".