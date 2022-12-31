إلا أن رونالدو، الذي سيكون قد تخطى الأربعين مع انتهاء عقده مع النصر عام 2025، يمتلك أرقاما مذهلة في دوري أبطال أوروبا، سيكون من الصعب تحطيمها، وأبرزها:

• أكثر لاعب ظهورا في دوري أبطال أوروبا: 183.

• أكبر عدد أهداف في دوري أبطال أوروبا: 140 هدفا.

• أكبر عدد أهداف في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا: 17 هدفا في موسم 2013-2014.

• أكبر عدد أهداف في المراحل الإقصائية لدوري أبطال أوروبا: 67 هدفا.

• أكثر من توج بلقب هداف دوري أبطال أوروبا: 7 نسخ.

• من بين أكثر لاعبين حققوا ألقاب دوري أبطال أوروبا: 5 ألقاب.

• اللاعب الوحيد الذي سجل في 3 نهائيات دوري أبطال أوروبا.

• أحد لاعبين اثنين سجلا في المباريات الست لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

• اللاعب الوحيد الذي سجل في 11 مباراة متتالية بدوري أبطال أوروبا.

• اللاعب الأكثر ظهورا في فريق العام الأوروبي للأندية حسب اختيارات الجمهور: 15 مرة.

• أكثر لاعب ظهورا في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للأندية: 197 مباراة.

• أكبر عدد أهداف في مسابقات اليويفا للأندية: 145 هدفا.