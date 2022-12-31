وعاد بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية إلى التشكيلة الأساسية، بعد أن غاب عن تشكيلة منتخب فرنسا المشاركة بنهائيات كأس العالم في قطر إثر تعرضه لإصابة في الفخذ قبل يوم من بدء البطولة.

واتيحت لكلا الفريقين عدة فرص لافتتاح التسجيل في الشوط الأول، لكن الأداء الرائع للحارسين جوردي ماسيب في بلد الوليد وتيبو كورتوا مع ريال مدريد أبقت المباراة من دون أهداف حتى الاستراحة.

وحصل الفريق الملكي على ركلة جزاء في الدقيقة 83 بعد لمسة يد ضد غابي سانشيز، ودفع القرار الفريق المضيف إلى حالة من الجنون ليطرد المهاجم سيرجيو ليون بسبب الاعتراض.

وسدد بنزيمة ركلة الجزاء بسهولة في الشباك مسجلا الهدف الأول.

وقبل دقيقة واحدة على بداية الوقت المحتسب بدل الضائع، ضاعف النجم الفرنسي تقدم الفريق الزائر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من البديل إدواردو كامافينغا.

ويملك ريال 38 نقطة متقدما على برشلونة صاحب المركز الثاني، الذي يستضيف جاره إسبانيول السبت.