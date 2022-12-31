وقال رونالدو (37 عاما) في تصريحات نقلها حساب النادي عبر "تويتر": "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة".

وأضاف صاحب الـ5 كرات ذهبية: "الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سويا بمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات".

وأعلن النادي ليل الجمعة ضم رونالدو، الذي فسخ عقده بالتراضي قبل أسابيع مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف النادي عبر حسابه على "تويتر": "وقع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر قبل قليل عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. سيمتد العقد حتى 2025"، مصحوبا بصورة لرونالدو وهو يحمل القميص رقم 7 للنادي.

وتابع: "تمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد"، من دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وقال آل معمر: "هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد. هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم. بوجوده في النصر سنمضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة".

وأشاد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية بالصفقة.

وقال عبر حسابه على "تويتر": "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية. مرحبا بك كريستيانو في المملكة. سندعم بقية أنديتنا لإبرام صفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".