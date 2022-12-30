كريستيانو رونالدو فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي قبل كأس العالم، ليصبح لاعبا حرا بلا ناد، وهو الأمر الذي أغرى نادي النصر للتفاوض معه.

وقال موقع سي بي أس سبورتس الأميركي، نقلا عن مصادر قريبة من نادي النصر السعودي إن "رونالدو وقع العقد لمدة موسمين ونصف".

وذكر الموقع أن رونالدو وضع توقيعه على العقد بعد ظهر الجمعة، فيما ينتظر أن يعلن نادي النصر بشكل رسمي عن الصفقة في غضون ساعات.

نجوم في السعودية

• شهدت السعودية مشاركة الكثير من نجوم كرة القدم في العالم في دوريها، ومن أبرزهم 3 نجوم برازيليين سبق لهم التتويج بكأس العالم.

• البرازيلي ريفيلينو كان من أوائل اللاعبين الأجانب الذين وطأت أقدامهم ملاعب الدوري السعودي في الفترة ما بين 1978 و1981 بقميص الهلال.

• ريفيلينو توج ببطولة كأس العالم 1970 مع بيليه ورفاقه، ثم تألق في السعودية وسجل 39 هدفا، وحصد الدوري السعودي ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

• ملاعب السعودية احتضنت برازيلي آخر توج بكأس العالم، وهو بيبيتو الفائز بمونديال 1994 رفقة منتخب بلاده، ليلعب لنادي اتحاد جدة عام 2008، لكن مشاركته كانت رمزية للغاية حيث لعب فقط 5 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا.

• البرازيلي الثالث المتوج بكأس العالم هو دينلسون، الفائز بمونديال 2002 الذي مثل نادي النصر في موسم 2006-2007، ليستمر اللاعب لمدة شهرين فقط مع الفريق ويسجل 3 أهداف في 15 مباراة.

• البلغاري خريستوف ستويشكوف الذي كان أحد أبرز نجوم العالم في كأس العالم 1994، وصاحب الكرة الذهبية في العام ذاته، انتقل إلى نادي النصر عام 1998.

• ستويشكوف قاد النصر للفوز بلقب بطولة آسيا للأندية أبطال الكؤوس، حيث لعب مباراتين مع الفريق ليسجل هدفا ويصنع آخر ويتسبب في ركلة جزاء، في مبارتي نصف النهائي والنهائي.

الدوري السعودي شهد انضمام نجوم آخرين سبق لهم اللعب في أعلى المستويات في أوروبا، بعيدا عن الثلاثي البرازيلي المتوج بثلاث كؤوس عالم مختلفة، أو ستويشكوف صاحب الكرة الذهبية.

• انضم السويدي كريستيان ويلهامسون إلى الهلال السعودي عام 2008 بعد رحلة نية في أوروبا تألق خلالها في دوريات إيطاليا وفرنسا وإنجلترا.

• اتحاد جدة نجح في ضم لاعب عالمي آخر صيف 2018 بالتعاقد مع رومارينيو المتوج بكأس ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية عام 2012 وأحد أبرز لاعبي البرازيل في ذلك الوقت.

• وكان النيجيري أحمد موسى نجم ليستر سيتي الإنجليزي السابق أحد النجوم الذين مروا على السعودية في رحلتهم مع كرة القدم العالمية، عندما انتقل إلى النصر عام 2018 ليستمر لمدة موسمين مع الفريق.

• كريستيانو رونالدو سيكون أعظم لاعب عالمي يشارك في الدوري السعودي، نظرا لكونه صاحب الرقم القياسي في العديد من البطولات والمنافسات الفردية، بالإضافة إلى تتويجه بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات.