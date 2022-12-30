وقال موقع سي بي أس سبورتس الأميركي، نقلا عن مصادر قريبة من نادي النصر السعودي إن "رونالدو سيوقع العقد لمدة موسمين ونصف".

وذكر الموقع أن رونالدو وافق على العقد بعد ظهر الجمعة، فيما ينتظر أن يعلن نادي النصر بشكل رسمي عن الصفقة في غضون ساعات.

وقال الصحفي جاكوب بن، المحرر في الموقع، إنه من المتوقع بدرجة كبيرة أن يسكن رونالدو في حي "المحمدية" بالعاصمة الرياض.

وخلال الساعة الماضية، تناقلت وسائل إعلام محلية سعودية خبر توقيع رونالدو للنصر السعودي، بينما طالبت جماهير النصر عبر تويتر النادي إلى الإفصاح الرسمي.

رومانو يؤكد

وقال صحفي الانتقالات الشهير فابريتسيو رومانو في تغريدة انتظرها كثيرون:" النصر ينهي صفقة للتعاقد مع كريستيانو رونالدو! الاجتماع مستمر من أجل التحقق من جميع العقود وفرز المستندات. العقد ساري المفعول حتى يونيو 2025 ، كما هو متوقع - الراتب قريب من 200 مليون يورو في السنة ، مع تضمين الصفقات التجارية".

ماركا تكشف تفاصيل إضافية

وفي وقت سابق، قال موقع صحيفة ماركا الإسبانية إن توقيع كريستيانو رونالدو على العقد هو بالفعل "مسألة ساعات".

وبحسب ماركا ، فإن احتمال التوقيع يأتي بنسبة 99 في المئة، بينما يعكف الطرفان على إنهاء البنود الأخيرة من العقد الليلة أو غدا.

وأوضحت ماركا أن "رئيس نادي النصر والمدير الرياضي يتواجدان حاليًا في مدريد بهدف اصطحاب كريستيانو رونالدو إلى المملكة العربية السعودية غدًا ، 31 ديسمبر".

وتنهي الصفقة فترة وكالة مجانية وجيزة للاعب البالغ من العمر 37 عامًا ، والذي تم إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

وكانت تقارير إعلامية توقعت خلال الأسابيع الأخيرة أن يبرم الطرفان اتفاقا، يتوقع أن يستمر حتى يونيو 2025.

وبات رونالدو لاعبا حرا بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي، وأثيرت بعدها تكهنات حول موافقة اللاعب على عرض سخي من النصر السعودي.