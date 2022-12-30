بيليه زار المغرب عام 1976 في رحلة مع فريقه البرازيلي سانتوس، من أجل مواجهة ودية مع منتخب مؤلف من العملاقين الرجاء والوداد في الدار البيضاء.

لقاء الجوهرة السوداء

• امتلك المغرب لاعبا استثنائيا منحته الصحافة الأوروبية لقب "الجوهرة السوداء" الذي اكتسبه فيما بعد بيليه، من الأسطورة العربي بن مبارك.

• بن مبارك كان من أوائل اللاعبين العرب الذين نشطوا في الدوريات الأوروبية، حيث بدأ مسيرته مع أوليمبيك مارسيليا في فرنسا عام 1938، قبل أن يعرف العالم بيليه في مونديال السويد بـ20 عاما.

• مسيرة بن مبارك في فرنسا كانت رائعة في موسمه الأول حيث فاز بلقب الهداف وقاد فريقه لوصافة الدوري، لكن الحرب العالمية وضعت حدا للرحلة عام 1939.

• بعد الحرب عاد بن مبارك إلى فرنسا ليسجل 50 هدفا في 90 مباراة، ليكتسب لقب "الجوهرة السوداء"، وينتقل بعد ذلك إلى أتلتيكو مدريد عام 1948 في صفقة قياسية بلغت 17 مليون فرنك فرنسي، ليتوج بلقب الدوري الإسباني وكأس إسبانيا، ويسجل 56 هدفا في 113 مباراة في 5 مواسم.

• بيليه كان يعرف جيدا ذلك اللاعب المغربي الأسمر المتألق في ملاعب أوروبا، وعندما ذهب إلى المغرب عبر عن امتنانه بمقابلته.

• منح الأسطورة البرازيلية قميصه رقم 10 إلى العربي خلال زيارته للمغرب، والتقط معه الصور التذكارية وأكد له أنه كان يتعلم منه ويحاول تقليد بعض مهاراته.

• بيليه قال: "إذا كنت أنا ملك كرة القدم، فإن العربي بن مبارك هو إله اللعبة".

• نجم البرازيل الراحل قال إن بن مبارك كان سيطور كرة القدم لو كان ولد لاحقا عدة سنوات، بدلا من 1917، ليزامن العصر الذهبي لكرة القدم، مشيرا إلى أن "الجوهرة السوداء" العربية كانت مصدر إلهام له في البرازيل.