• فاز بكأس العالم 3 مرات مع منتخب البرازيل أعوام 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الرقم في التاريخ.

• أصغر لاعب يفوز ببطولة كأس العالم على مر التاريخ، حيث فاز بمونديال 1958 وهو في السابعة عشر من عمره.

• سجل 757 هدف في 812 مباراة رسمية للنادي والمنتخب، لكن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجح في كسر هذا الرقم، ومن بعده ليونيل ميسي.

• الاتحاد البرازيلي أكد أنه سجل 1283 هدفا في 1367 مباراة، وأقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتسجيله 1281 هدفا في 1366 مباراة بما فيها المباريات الودية والبطولات غير الرسمية.

• سجل 77 هدفاً في 92 مباراة رسمية للبرازيل - الهداف التاريخي للبرازيل، إلى جانب نيمار الذي سجل هدفه 77 في مونديال 2022.

• سجل 12 هدفا خلال 14 مباراة فقط بكأس العالم، ونجح في مونديال المكسيك 1970 في أن يصنع 6 أهداف مسجلا رقما قياسيا جديدا في بطولته المفضلة.

• بيليه سجل 92 "هاتريك" في المباريات الرسمية وغير الرسمية، ليصبح صاحب الرقم القياسي في تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر.

• لا يمكن للاعب تسجيل 100 هدف في عام ميلادي كامل، لكن بيليه تخطى هذا الرقم عام 1959 بتسجيل 127 هدفا مع نادي سانتوس ومنتخب بلاده.

• الرقم القياسي لعدد الأهداف في مباراة واحدة (8 أهداف في فوز سانتوس على بوتافوغو بنتيجة 11-صفر في نوفمبر 1964).

• حصل على لقب هداف سانتوس برصيد 643 هدفاً في 659 مباراة رسمية.

• فاز بالدوري البرازيلي 6 مرات مع سانتوس (1961-1965 و1968).

• قاد سانتوس إلى لقبين في كأس ليبرتادوريس (1962 و1963).

ويحمل بيليه الرقم القياسي المسجل باسم فريق مسقط رأسه وساعده في إحراز لقبين في كأس ليبرتادوريس وستة ألقاب في الدوري البرازيلي خلال 18 عامًا مع النادي.

أنهى بيليه مسيرته في عالم المستديرة، أيام لعبه في فريق نيويورك كوزموس الأميركي واعتزل كرة القدم عام 1977.

خلال مسيرته الرياضية بين عامي 1956 و1977، سجل بيليه أرقاما قياسية، لم يتمكن من جاء بعده من تحطيمها كلها مثل فوزه في كأس العالم 3 مرات.

الألقاب والسجل مع الأندية:

كأس الانتركونتيننتال (1962، 1963).

كأس ليبرتادوريس (1962، 1963).

بطولة ولاية ساو باولو البرازيلية: (1956، 1958، 1960، 1961، 1962، 1964، 1965، 1967، 1968، 1969، 1973).

هدّاف بطولة ولاية ساو باولو 11 مرة: 1957 (سجل 17 هدفا)، 1958 (58 هدفا)، 1959 (45 هدفا)، 1960 (33 هدفا)، 1961 (47 هدفا)، 1962 (37 هدفا)، 1963 (22 هدفا)، 1964 (34 هدفا)، 1965 (49 هدفا)، 1969 (26 هدفا)، 1973 (11 هدفا).

بطل كأس البرازيل (1961، 1962، 1963، 1964، 1965، 1968).

دوري كرة القدم الأميركي الشمالي (1977).

مسيرته والألقاب مع المنتخب البرازيلي:

خاض 92 مباراة سجل خلالها 77 هدفا.

بدأ مسيرته الدولية في السابع من يوليو 1957 ضد الأرجنتين (1-2)، وأنهاها في 18يوليو 1971 ضد يوغوسلافيا (2-2).

أحرز لقب كأس العالم ثلاث مرات (1958، 1962، و1970).

نهائي بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية (1959).

التكريمات الفردية:

اختارته اللجنة الأولمبية الدولية "رياضي القرن" في العام 199.

اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "لاعب القرن" في العام 2000.

منح جائزة الكرة الذهبية الفخرية في العام 2014.

الأصغر

فقدم نفسه إلى العالم أول مرة في كأس العالم في السويد عام 1958، حيث كتب التاريخ من أول مشاركة في البطولة:

أصغر لاعب يشارك في النهائيات.

أصغر من يسجل في المونديال.

أصغر من رفع كأس العالم.

ودخل التاريخ عندما كان أصغر لاعب يشارك في نهائي المونديال بعمر 17 عاما و249 يوما.

وسجل هدفين في مرمى السويد في المباراة النهائية ليقود البرازيل للفوز في اللقب.