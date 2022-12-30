وبحسب مستشفى "ألبرت أينشتاين"، الذي قضى فيه أيامه الأخيرة بمدينة ساو باولو البرازيلية، فإن أسطورة الكرة العالمية توفي جراء فشل العديد من الأعضاء، نتيجة تطور سرطان القولون، بحلول الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم بتوقيت البرازيل.

وأكد المركز الطبي أن فشل أعضاء متعددة بجسد بيليه يأتي كنتيجة مباشرة لتطور مرض سرطان القولون المرتبط بحالته السابقة.

صراع مستمر مع السرطان

* في سبتمبر من العام 2021، جرى استئصال ورما من قولون "بيليه" بعد اكتشافه خلال إجراء الفحوصات الدورية.

* مكث بعدها 10 أيام في وحدة العناية المركزة، قبل أن يعود إليها بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس.

* منذ ذلك الحين يدخل ويخرج من المستشفى لتلقي العلاج بشكل منتظم.

* في ديسمبر 2021، دخل المستشفى لمدة أسبوعين لتلقي العلاج الكيماوي

* في فبراير 2022، عاد مجددًا للمستشفى لمعاناته من التهاب في المسالك البولية

* في 30 نوفمبر الماضي، جرى نقل "بيليه" إلى المستشفى بسبب "تورم عام" في إطار علاجه من السرطان، وحينها أكدت ابنته "كيلي"، أن حالته "ليست حرجة".

* خضع الأسطورة البرازيلية لعدة فحوصات لإجراء مزيد من التقييم المتعمق لمشكلاته الصحية، قبل أن يقرر الفريق الطبي حجزه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

* ووفق تقرير طبي نقلته صحيفة "الغارديان" تقدم سرطان بيليه خلال الأسابيع الأخيرة، حيث احتاج إلى رعاية تتعلق بضعف الكلى والقلب.

* وفي أوائل ديسمبر ساد الخوف من أن "بيليه" بدأ رعاية نهاية حياته بعد عدم الاستجابة للعلاج الكيميائي، وحينها علّق حسابه بالتأكيد على وجود "أمل" والمتابعة في برنامجه العلاجي.

ما هو سرطان القولون؟

* وصفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، سرطان القولون بأنه "القاتل الصامت" الذي أصاب بيليه ومن قبله الممثلة الأمريكية "كريستي آلي".

* سرطان القولون هو ثاني أكثر أنواع السرطانات فتكًا في المملكة المتحدة بعد سرطان الرئة، ويوجد في 1 من كل 15 رجلاً و 1 من كل 18 امرأة في مرحلة ما من حياتهم، وفقًا لمؤسسة "بويل كانسر" البريطانية.

* يتم تشخيص أكثر من 9 من كل 10 حالات جديدة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ويتم تشخيص ما يقرب من 6 حالات من كل 10 حالات لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكثر.

أعراض المرض

ويقول الخبراء في عيادة "مايو كلينك" الأمريكية، إن سرطان القولون يؤثر بشكل كبير في البالغين الأكبر سنا، على الرغم من ظهوره في أي عمر، وتشمل علاماته:

* تغيرا مستمرا في حركة الأمعاء، سواء الإسهال أو الإمساك

* اضطرابات مستمرة في البطن مثل التقلصات المؤلمة

* الضعف أو الإرهاق

* نزيفا شرجيا أو دمًا في البراز

* لا تظهر الأعراض لدى العديد من الأشخاص المصابين في المراحل المبكرة من المرض.