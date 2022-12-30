كان أسطورة البرازيل يمر بحالة صحية سيئة خلال مونديال قطر الأخير، لذلك حظي باهتمام كبير من وسائل الإعلام وكذلك من نجوم منتخب بلاده.

رسائل بيليه

حرص بيليه على توجيه العديد من الرسائل خلال بطولة كأس العالم، حيث كان يتابع البطولة من على فراشه في المستشفى التي كان يعالج بها.

وجه بيليه رسالة مؤثرة إلى منتخب البرازيل قبيل مواجهة دور الستة عشر ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم، قائلا: "نحن هنا في هذه الرحلة معا، أتابعكم من المستشفى وأتمنى لكم التوفيق".

رسالة أخرى بعث بها بيليه إلى ملتقى كأس العالم في قطر، حيث شكل جماهير كرة القدم هناك على تذكره ورسائلهم له وتقديم الدعم المستمر في فترة مرضه.

بيليه أثبت أنه متابع جيد للمونديال رغم مرضه الشديد وحربه مع السرطان، ليوجه رسالة جديدة إلى كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي، على كسر رقمه بتسجيل 9 أهداف مونديالية قبل أن يبلغ 24 عاما، وقال بيليه للنجم الفرنسي :"شكرا مبابي، سعيد لرؤيتك تكسر واحدا من أرقامي القياسية في كأس العالم يا صديقي".

الرسائل لم تكن فقط مرسلة من بيليه، بل وجه الكثير من النجوم الدعوة إلى الجماهير والإعلام وكل عناصر اللعبة على دعم بيليه والدعاء له في مرضه، وكانت أبرز تلك الدعوات من سيزار سامبايو المدرب المساعد في المنتخب البرازيلي، الذي خرج فجأة أثناء المونديال ليطالب الجميع بالدعاء لبيليه بالشفاء.