ويظهر الإعجاب بقدرات بيليه من التصريحات التي أدلى بها نجوم كرة القدم على مر السنين، وأظهروا فيها مدى تواضع قدراتهم في مواجهته، ومن هؤلاء:

نقل عن اللاعب والمدرب الألماني فرانز بيكنباور: "بيليه هو أعظم لاعب في كل العصور. لقد احتل الصدارة لمدة 20 عاما، وكل الآخرين مثل مارادونا وكرويف وبلاتيني، يحتلون مرتبة أدنى منه. لا توجد مقارنة مع بيليه.

أما النجم الفرنسي جوست فونتين فقال: "عندما رأيت بيليه يلعب شعرت بأنه يفترض علي اعتزال اللعبة".