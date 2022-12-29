احتكرت الكرة المغربية الألقاب القارية في 2022، وسيطرت بشكل كامل على مختلف المسابقات الإفريقية، حيث توّج الوداد المغربي بطلاً لمسابقة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1992 و2017، وذلك إثر فوزه على الأهلي المصري بثنائية نظيفة في الدور النهائي ، والذي أقيم على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء ، في 30 مايو 2022 .

وحرم الوداد منافسه من أن يصبح أول فريق يحرز اللّقب ثلاث مرات متتالية، علما وأن النادي الأهلي يعد الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 بطولات .

كأس الكونفدرالية

واللّقب المغربي الثاني على المستوى الإفريقي تمثل في تتويج فريق نهضة بركان في 20 مايو 2022 بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف)، بعد الفوز على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بالضربات الترجيحية (5-4)، وذلك بعد انتهاء الوقت القانوني والإضافي بهدف لمثله، في المباراة النهائية التي جرت في مدينة أويو النيجيرية. وهي المرة الثانية التي يتوج فيها نهضة بركان بلقب هذه المسابقة الإفريقية الخاصة بالأندية، بعد فوزه باللقب عام 2019، على حساب بيراميدز المصري بهدف دون رد.

السّوبر الإفريقي

في مواجهة مغربية خالصة، توج فريق نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية ، بلقب كأس السوبر الإفريقي في 10 سبتمبر الماضي ، بعد فوزه على الوداد الرياضي بطل دوري أبطال أفريقيا بثنائية نظيفة، وذلك خلال المباراة التي جرت على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله ، وأحرز هدفي نهضة كل من الشرقي البحري وسفيان المودن .

اللّقب الآسيوي الأول لأندية عُمّان

على المستوى الآسيوي تألقت الكرة العربية أيضا، وتوّج نادي السّيب العمّاني بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إثر فوزه على مضيفه كوالالمبور سيتي الماليزي 3- صفر على ملعب بوكيت جليل الوطني في 22 أكتوبر 2022، ليهدي الكرة العمانية أول لقب قاري في تاريخها.

وتُعدّ بطولة كأس الاتحاد الآسيوي الثانية على مستوى الأندية في القارة الآسيوية بعد دوري أبطال آسيا، حيث انطلقت عام 2004 عندما أحرز لقبها الجيش السوري. وانضم السّيب إلى لائحة المتوجين التي يتصدرها الكويت الكويتي والقوة الجوية العراقي بثلاثة ألقاب لكل منهما.

وبسبب تغيير الاتحاد الآسيوي لنظام مسابقاته القارّية تأجل حسم لقب دوري أبطال آسيا إلى 2023، حيث تأهلت ثلاث فرق عربية هي: الفيصلي والشباب والهلال حامل اللقب من السّعودية، وشباب الأهلي من الإمارات، والدحيل والريان من قطر إلى الدور الـ16، والذي يقام 19 و20 فبراير المقبل ، حيث تنافس الكرة العرب في آسيا بستة فرق من أجل التتويج باللقب القارّي .

الكويت تتزعّم كرة الصّالات

وفي كرة الصالات، تُوج المنتخب الكويتي في 13 يونيو 2022 للمرة الأولى في تاريخه ببطولة كأس غرب آسيا داخل الصالات في نسختها الرابعة، والتي أقيمت على أرضه عقب تغلبه على نظيره السّعودي بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية. ونجح منتخب الكويت أيضا في التتويج بذهبية الألعاب الخليجية وإنهاء احتكار الكرة الإيرانية في غرب القارة.

بصمة عربية في المونديال

سجّلت الكرة العربية مشاركة تاريخية في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والتي أقيمت لأول مرة في دولة عربية، حيث تأهل منتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي وحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ المشاركات العربية في المونديال.

وأنهى "أسود الأطلس" المشاركة في المركز الرابع بعد نتائج مبهرة فاز خلالها على منتخبات قوية مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال. كما حق المنتخب السّعودي مفاجأة مدوية بفوزه على منتخب الأرجنتين بطل العالم في الدور الأول 2-1 ، وفاز أيضا المنتخب التونسي على فرنسا وصيف بطل العالم بهدف نظيف . وتركت الكرة العربية بصمة إيجابية فنيّا وتنظيميّا ستبقى راسخة طويلا في سجل هذا الحدث الكروي العالمي.