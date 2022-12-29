ووقعت الحادثة في استاد ليدز يونايتد المعروف باسم "إيلاند رود" في مدينة ليدز الإنجليزية.

وفي أثناء المباراة، تفاعل غوارديولا مع فرصة أهدرها فريقه بغضب فما كان منه إلا أن ركل عبوة ماء كانت أمامه.

لكن قوة الركلة قذفت بالعبوة إلى دكة الفريق الخصم ليدز يونايتد، وفورا تدراك المدرب الإسباني الخطأ الفادح.

وكان باديا عليه الشعور بالخزي من وضع يديه على رأسه ومسارعته إلى الاعتذار من طاقم ليدز في دكة البدلاء.

وأكد غوارديولا أن تصرفه كان عفويا ولا يحمل أي ضغينة لطاقم فريق ليدز، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي النهاية فاز الستي على ليدز 3-1 في المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي مساء الأربعاء.