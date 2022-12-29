افتتح ماركينيوس التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 14 بعد انطلاقه بعيدا عن رقيبه. لكن البرازيلي ماركينيوس هو من منح ستراسبورج التعادل بعد أن حول تمريرة عرضية من ادريان توماسون بالخطأ نحو شباكه في الدقيقة 51.

وطرد نيمار في الدقيقة 62 من المباراة التي أقيمت على استاد بارك دي برينس عقب حصوله على إنذارين في غضون دقيقتين. وجاء الإنذار الأول بسبب ارتكابه لخطأ ثم حصل على الثاني بسبب ادعاء السقوط بعدها بدقيقة واحدة.

لكن مبابي (24 عاما)، الذي تبددت أحلامه قبل 10 أيام في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية عقب خسارته مع فرنسا بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، استطاع اقتناص هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تعرضه للجذب داخل المنطقة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 44 نقطة معززا تصدره لجدول الترتيب بفارق ثماني نقاط عن ملاحقه لانس الذي خاض مباراة أقل، بينما تجمد رصيد ستراسبورج عند 11 نقطة في المركز 19 وقبل الأخير.

وفي مباريات أخرى أقيمت ضمن نفس الجولة، تغلب موناكو 3-2 على أوكسير صاحب الأرض بفضل هدفين من إلياس بن صغير إضافة لهدف وسام بن يدر من ركلة جزاء لصالح موناكو.

وفاز ليل على مضيفه كليرمو 2-صفر وتغلب الضيف أولمبيك ليون على بريست 4-2.

وفاز أجاكسيو على أنجيه 1-صفر وتعادل تروا مع نانت سلبيا.