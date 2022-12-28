وقالت الصحيفة إنه وكما المعتاد في سياستها، تنشر في 28 من كل شهر أخبار غير حقيقية هدفها استقطاب القراء عن طريق الدعابة، وهذا نفسه المقصود في الخبر المنشور عن انتقال مبابي.

وتناقلت معظم المواقع خبر انتقال مبابي عن " موندو ديبورتيفو"، قبل أن تتراجع الصحيفة عنه وتنفيه.

وقالت الصحيفة في الخبر الذي نشرته صباح اليوم، إن نادي برشلونة يريد الحصول على توقيع نجم باريس سان جرمان، الذي يريد الرحيل بعد عدم قدرته على تحمل التجديد الوشيك للأرجنتيني ليونيل ميسي بعد خسارة المنتخب الفرنسي في نهائي المونديال أمام الأرجنتين.

وأضافت: على الرغم من مشاكله المالية، يريد نادي برشلونة تحقيق ضربة كبرى في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كيليان مبابي.

ووفقا للصحيفة، فإن مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، لا يمر بأفضل لحظاته بعد خسارته نهائي كأس العالم في قطر أمام الأرجنتين.

واعتبر التقرير أن تلك الهزيمة أمام زميله في ملعب الأمراء يمكن أن تكون حاسمة في استراتيجية برشلونة، وأن ناصر الخليفي قد أبرم بالفعل اتفاقًا مبدئيًا مع خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي، لتمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو.

وأضافت الصحيفة أن آخر الصدمات كانت في صيف هذا العام، بعد الاتفاق مع فلورنتينو بيريز على كل شيء، من أجل الوصول بصفقة انتقال حر من باريس سان جرمان، لكن مبابي "خان" فورنتينو بيريزا وتركه في وضع سيئ أمام عشاق وجماهير النادي الملكي، من خلال التجديد لباريس سان جرمان بعقد "تاريخي" يمتد حتى عام 2025.

واعتبرت أن مبابي نفسه، الذي تعرض لهجوم شديد على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل العديد من مشجعي مدريد، قرر "على ما يبدو" أنه من الأفضل التوقيع لبرشلونة، كما أنه لا يريد مشاركة غرفة تبديل الملابس مع لاعب في المنتخب الفرنسي "لم يعد يهضمه" مثل كريم بنزيما.