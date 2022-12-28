وبعد النجاحات الكبيرة التي حققتها سفيرة التنس العربي في بطولات رابطة اللاعبات المحترفات، والنتائج الباهرة التي حصدتها في عام 2022، بتحقيق لقب بطولة مدريد، كأول لاعبة عربية وإفريقية تحرز بطولة "ماسترز"، وخوض نهائيي بطولتي ويمبلدون وأميركا المفتوحة، قالت أنس جابر في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية: "طموحاتي في السنة الجديدة أن أعمل أكثر وأطوّر من طريقة لعبي لأن السنة الجديدة 2023 ستكون أصعب من 2022 ، وبالتالي يجب أن أكون على أتم الجاهزية للتتويج بلقب غراند سلام".

وأضافت الملقبة بـ"وزيرة السّعادة" في تونس أن ما حققته في 2022 من نجاحات يحفزها لمواصلة العمل في أجواء إيجابية، وإصرار أكبر على تحقيق الأفضل، خاصة وأنها اكتسبت الخبرة اللازمة، وأصبحت تملك تجربة طويلة في البطولات القويّة والصّعبة مثل دورات غراند سلام، وهذا ما يضاعف من رغبتها في تقديم عروض جيدة في مختلف المشاركات التي ستخوضها.

كما شدّدت على أن لقب غراند سلام يبقى هدفها الأول في الموسم الجديد، لذلك تعمل بتركيز كبير من أجل الوصول إلى حلمها في الفوز بإحدى البطولات المفتوحة الأربعة التي ستشارك فيها.

وسافرت أنس جابر التي اختمت سلسلة مشاركتها في 2022 بالتتويج بلقب بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي، بعد فوزها على البريطانية إيما رادوكانو، إلى أستراليا رفقة جهازها الفنّي من أجل الدخول في معسكر خارجي، والتأقلم مع فارق التوقيت، وطقس الصيف، وبالتالي توفير كل الظروف المواتية، والتي تساعدها على الاستعداد بجدية للمشاركة، وتقديم عروض قوية تؤهلها للوصول إلى أبعد ما يمكن، والمنافسة على لقب البطولة.

ويذكر أن جابر انسحبت في مشاركتها في بطولة أستراليا 2022 قبل خوض مباراتها في الدور الأول مع الإسبانية نوريا باريساس بسبب إصابة في الظهر، بينما يبقى أفضل إنجاز لديها في هذه البطولة هو الوصول إلى الدور ربع النهائي.