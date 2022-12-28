وضع راشفورد، الذي سجل ثلاثة أهداف مع إنجلترا في كأس العالم في قطر، يونايتد على طريق الانتصار الكبير بعدما أنهى الكرة في الشباك بشكل رائع عقب ركلة ركنية في الدقيقة 19 قبل أن يضاعف أنطوني مارسيال تقدم صاحب الضيافة بعد ثلاث دقائق أخرى.

واعتقد فورست أنه عاد في النتيجة في منتصف الشوط الأول لكن الحكم ألغى هدف ويلي بولي من ركلة حرة بسبب التسلل.

وبعدها لم يظهر الفريق الزائر أي علامة على القتال ليكلل يونايتد عرضه المثير بعدما سجل البديل فريد الهدف الثالث في وقت متأخر.

وبات يونايتد صاحب المركز الخامس على بعد نقطة واحدة من المربع الذهبي. واستمر فورست في المركز 19.