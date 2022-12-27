وأكد درجال على الجاهزية الكاملة لاستضافة الحدث الكروي الكبير في المنطقة، وتحفيز مشجعي مختلف المنتخبات للحضور والمشاركة في عرس الكرة الخليجية، والذي يعود للعراق بعد 44 عاما.

وعبّر درجال في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" عن سعادته الكبيرة بالأجواء الإيجابية التي يعيشها العراق استعدادا لاستضافة حدث كروي عزيز على قلوب دول المنطقة، وهو كأس الخليج.

ووصف رئيس الاتحاد العراقي الحدث بأنه "أكثر من مجرد بطولة كروية، لأنه يجمع شمل الإخوة الخليجيين ويعزز الترابط بينهم، ويزيد من توحدهم.

وأضاف مؤكدا أن "ملاعب البطولة ومقرات الإقامة لكل الوفود جاهزة لاستضافة ضيوف البصرة. المدينة ازدانت استعدادا للعرس الكروي الكبير".

وتابع: "أتوجه إلى كل أهلنا وأشقائنا وإخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي، ورسالتي أن البصرة جاهزة لاحتضان إخواننا الخليجيين بداية من 6 يناير المقبل في محافظة البصرة الحبيبة. وأقول لكم (البصرة ديرتكم) وأهل العراق هم أهلكم، ناسكم، وإخوانكم. أهلا وسهلا بكم في بصرة الخير والمحبة".

وشدد المسؤول العراقي على ثقته في قدرة البصرة على إخراج البطولة بشكل ناجح يليق بمكانة الحدث الكروي الكبير، متوقعا أن تواصل بطولات الخليج إمتاع جماهير الكرة بعروض فنية مميزة في المباريات بفضل الأجواء الخاصة التي تشهدها مختلف الدورات".

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