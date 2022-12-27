وتمكن حمد الله (32 عاما) من إحراز هدفين في شباك التعاون، ليسهم بذلك في صعود "العميد" للمركز الثالث برصيد 21 نقطة مع مباراة مؤجلة.

وبذلك، أصبح حمد الله اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من عدد المباريات التي خاضها، من بين اللاعبين الذين أحرزوا 50 هدفا أو أكثر في المسابقة.

ووصلت الحصيلة التهديفية للمهاجم الدولي المغربي إلى 95 هدفا في 94 مباراة خاضها في الدوري السعودي للمحترفين.

كما نجح حمد الله للمباراة التاسعة على التوالي في هز شباك التعاون، كأكثر فريق سجل عليه في مباريات متتالية.

هذا ويحتل مهاجم الاتحاد المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم، بستة أهداف، خلف المتصدر أندرسون تاليسكا، الذي سجل 9 أهداف حتى الآن.

وانتقل عبد الرزاق قبل عام للاتحاد في صفقة حرة، قادما من النصر السعودي.