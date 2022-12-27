تبلغ مساحة ملعب "بيكلبول" ربع ملعب التنس، الأمر الذي يجعل اللعبة مناسبة لجميع الأعمار، ولا تتطلب لياقة بدنية عالية كتلك المطلوبة في مباريات كرة المضرب.

وفق موقع "فاينينشال ساموراي"، فإن لعب "بيكلبول" لا يتسبب بإصابات قوية كتلك التي نشاهدها في كرة القدم والتنس، كما أن ممارستها ممكنة في أي مكان ولا تتطلب ملاعب خاصة مثل الغولف.

كذلك لا يتطلب لعب "بيكلبول" معدات باهظة الثمن، فالمطلوب عبارة عن مضارب وكرات فقط.

ممارسة "بيكلبول" مفيدة للصحة العامة وخصوصا أن لعبها يتم في الأماكن المفتوحة.

الرياضة جيدة للتعرف على أصدقاء جديد نظرا لإمكانية لعبها على شكل فرق مكونة من لاعبين.

سلبيات "بيكلبول"