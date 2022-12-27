وقال أيندهوفن على موقعه الرسمي، إنه توصل مع ليفربول إلى اتفاق بشأن انتقال غاكبو، الذي تألق مع منتخب هولندا في كأس العالم الأخيرة.

وأحرز غاكبو 3 أهداف مع هولندا في كأس العالم في قطر، حيث ودع منتخب "الطواحين" البطولة من دور الثمانية أمام الأرجنتين التي توجت باللقب.

وسيغادر المهاجم البالغ من العمر 23 عاما إلى إنجلترا قريبا، حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الانتقال.

ولم يعلن الناديان عن قيمة الصفقة، لكن المدير العام لأيندهوفن مارسيل براندز قال إنه "انتقال قياسي" للنادي.

وقدرت تقارير صحفية قيمة الصفقة بمبلغ يتراوح بين 40 و50 مليون يورو.