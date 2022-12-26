وانتصر ليفربول بنتيجة 3-1، على مستضيفه أستون فيلا، في مباراة تألق فيها النجم المصري محمد صلاح.

وسجل صلاح الهدف الأول، ومرر تمريرة حاسة للهدف الثاني لزميله الهولندي فيرجل فان دايك، ليضع ليفربول في وضع ممتاز قبل نهائية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد أستون فيلا بهدف أولي واتكنز، لكن ليفربول حسم اللقاء بقدم نجمه المراهق ستيفان باجسيتك، البالغ من العمر 18 عاما.

وسجل اللاعب الإسباني الشاب أول أهدافه بقميص ليفربول، وساهم في انتصار مهم بعد فترة التوقف الطويلة.

وبهذا الانتصار، صعد ليفربول للمركز السادس في ترتيب الدوري، بينما بقي أستون فيلا في المركز 12.