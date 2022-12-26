وسواريز (35 عاما) حر في الانتقال إلى أي ناد حاليا بعد انتهاء عقده مع ناسيونال الأوروغواياني، نادي نشأته، الذي انتقل إليه لعدة أشهر عقب موسمين مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

ووفقا للصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو، فإن سواريز وافق بالفعل على الانضمام إلى غريميو.

وفي حال تمت الصفقة، سيجتمع المهاجم المخضرم مع زميله السابق في ليفربول الإنجليزي لوكاس ليفا، الذي عاد إلى البرازيل بعد انتهاء رحلته مع لاتسيو الإيطالي الصيف الماضي.

ومر سواريز بفترة مخيبة للآمال، حيث بدا عليه التقدم في السن خلال مشاركته مع منتخب أوروغواي في مونديال قطر، علما أنه ودع من دور المجموعات.