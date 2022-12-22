ويستضيف مانشستر سيتي خصمه ليفربول، على استاد الاتحاد، في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس الدوري.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة، خاصة مع عودة أبرز نجوم الفريقين من المشاركة في المونديال، ومع وجود البعض الآخر في معسكر الأخير بسبب عدم التأهل للمونديال.

وسيشارك النجم المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول، بينما ضمت تشكيلة مانشستر سيتي الهداف النرويجي إيرلنغ هالاند والنجم الجزائري رياض محرز، وجميعهم لم يشاركوا في المونديال، مما يعني أنهم في حالة بدنية مثالية بفضل الراحة الكبيرة.

وسيغيب عن اللقاء مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي خاض نهائي كأس العالم قبل أيام، ومدافع ليفربول إبراهيما كوناتيه، الذي خاض النهائي مع منتخب فرنسا.

ويعود الدوري الإنجليزي الممتاز لمنافساته الإثنين المقبل، حيث ستنطلق الجولة 17.