وكشف فيفا عن 7 مرشحين لجائزة "أفضل حارس مرمى في العالم"، والتي ستقدم ضمن حفل فيفا لأفضل لاعب في العالم "ذا بيست".

متى سيقام الحفل؟

حفل جوائز فيفا لأفضل اللاعبين بالعالم "جوائز ذا بيست" سيقام يوم 27 فبراير 2023، أي بعد شهرين من اليوم.

تقييم الأداء لأي فترة؟

تقييم أداء أفضل حارس بالعالم سيكون استنادا على أداء كل حارس مرمى في الفترة بين أغسطس 2021 وديسمبر 2022.

عادة يقيم الأداء من أغسطس حتى أغسطس الذي يليه، لكن تم تمديد المدة كي يشمل التقييم أداء اللاعبين في بطولة كأس العالم التي ختمت قبل أيام.

من حقق جائزة فيفا لأفضل حارس مرمى بالعالم سنة 2021؟

السنغالي إدوارد مندي حقق الجائزة بعد قيادته ناديه تشلسي الإنجليزي نحو لقب دوري أبطال أوروبا.

من المرشحون؟

البرازيلي أليسون (ليفربول الإنجليزي)

المغربي ياسين بونو (إشبيلية الإسباني)

البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)

الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب الكرواتي)

الفرنسي مايك ماينان (أي سي ميلان الإيطالي)

الأرجنتيني إمليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)

الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ الألماني)

هل سبق لحارس مرمى من منتخب عربي أن ترشح للجائزة؟

يعتبر بونو أول حارس مرمى عربي يترشح للجائزة المرموقة، لكنه ليس أول لاعب عربي يترشح لجوائز فيفا، حيث سبقه نجوم مثل المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.