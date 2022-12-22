وتعرض نوير لإصابة قوية خلال رحلة تزلج، عقب خروج ألمانيا القاسي من الدور الأول لمونديال قطر، ستبقيه خارج حسابات بايرن حتى نهاية الموسم.

وكشفت "سكاي سبورتس" أن غوستافو غوني وكيل مارتينيز لمح إلى أن الحارس صاحب الـ30 عاما المتوج مؤخرا مع "راقصي التانغو" بلقب المونديال، مطلوب في الفريق البافاري.

وفي حال تمت الصفقة، سيواجه مارتينيز مجددا كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مما سيمنح النجم الفرنسي فرصة للثأر بعد خسارة نهائي المونديال.

ورغم أن مبابي سجل ثلاثية في شباك مارتينيز كما أحرز ركلة ترجيح، فإنه وزملاءه خسروا لقب المونديال لصالح الأرجنتين.

وهج متأخر

• تألق مارتينيز بشدة مع الأرجنتين خلال كأس العالم، وخطف الأضواء في النهائي أمام فرنسا بالتصدي لفرصة هائلة في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، ثم إنقاذ مرماه ببراعة من ركلة ترجيح.

• ظفر مارتينيز، المعروف بانفعالاته الصبيانية واستفزازه للمنافسين، بلقب أفضل حارس في المونديال.

• الحارس فارع الطول انتقل إلى أستون فيلا في سبتمبر 2020، بعدما خاض 38 مباراة فقط في 8 سنوات مع أرسنال الإنجليزي.

• يرتبط مارتينيز مع الـ"فيلانز" بعقد يمتد حتى 2027.