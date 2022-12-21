وبعد يوم من تحقيق لقب مونديال 2022، أقام الاتحاد الأرجنتيني مسيرة للاعبي المنتخب وكأس البطولة الأغلى، عبر العاصمة بيونس آيرس، في حافلة مكشوفة، لتحية الجماهير التي احتشدت بمئات الآلاف.

ولكن ما لفت الأنظار سوء التنظيم الكبير لتلك المسيرة التي كان من المفترض أن تكون "تاريخية"، فالبداية كانت بالحافلة "البدائية" التي استخدمها الاتحاد، والتي افتقدت لبعض معايير السلامة.

ولم يقف الأمر عند الحافلة التي وصفت بالمهترئة، بل لوحظ سوء تنظيم الشوارع، إذ لم يجر الإفساح للحافلة حتى تتحرك بحرية، بسبب كثافة الحضور الجماهيري، فاضطرت إلى التوقف، وتم إخراج اللاعبين بالمروحيات.

ثالثا؛ كانت اللقطة "المفزعة" التي أظهرت مرور الحافلة تحت أسلاك كهربائية عارية ومتدلية بشكل خطير، كادت أن تتقاطع مع رؤوس 4 لاعبي من الأرجنتين كانوا جالسين على سقف الحافلة، ومن بينهم النجم ليونيل ميسي، لولا انحناء اللاعبين وتفاديهم للأسلاك في اللحظة الأخيرة.

مقارنتها بالمغرب

وقارن عدد من الصحفيين والمسؤولين تلك المسيرة بمسيرة المنتخب المغربي المنظمة، والتي جاءت احتفالا بنجوم "أسود الأطلس" بعد تحقيق المركز الرابع في المونديال.

وكتب وزير الثقافة والتعليم في مدينة لا بلاتا الأرجنتينية على حسابه بتويتر: " احتفال تاريخي للأرجنتين، العديد من الجرحى وعملية وصلت إلى مستوى كارثة. كان علينا التخطيط للاحتفال كما تم في المغرب، من أجل إمتاع جميع المواطنين وبطريقة آمنة".

وكتبت مواطنة أرجنتينية تدعى غابرييلا كوستوديو على تويتر: "في المرة القادمة، اطلبوا المساعدة من قوات الأمن المغربية. يبدو أنهم قادرون على تنظيم عملية فعالة في احتواء الحشود".

أما البروفيسور الجامعي إليان بريغنو، فكتب: "مرحبا يا أرجنتين. انظروا كيف احتفلوا بمنتخبهم الوطني في المغرب".

وفي رده على فيديو أرجنتيني نشر عددا من الحوادث التي وقعت خلال الاحتفالات، كتب رافايل فيلانويفا: "الأرجنتين أصبحت دولة بلا مستقبل، لدينا مشاكل ثقافية كبيرة. انظروا كيف احتفل المغرب الذي يقع في إفريقيا بمنتخب بلادهم".

وكتب آخر باسم ماوريتسيو أوغستين وضع صورة ميسي لتعريف حسابه: "هذه الصورة من احتفال المغرب بالحصول على المركز الرابع في المونديال. العملية كلها منظمة بشكل جيد دون أعمال شغب ومع احترام القواعد. اما لدينا فهم يؤذون الناس الجيدين".