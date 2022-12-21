ونشر النادي الباريسي فيديو على حسابه على تويتر يظهر خروج المهاجم من حافلة صغيرة ودخوله إلى مركز تدريبات سان جرمان.

وأرفق تغريدة أخرى عبارة: "عاد كيليان مبابي إلى التدريبات الأربعاء".

وشكلت عودة مبابي الى التمارين خطوة لافتة في توقيتها على اعتبار أنّ اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم سيحصلون على إجازة لمدة تصل إلى 10 أيام على الأقل قبل الالتحاق بفرقهم.

وكان من المتوقع أن يعود مبابي، هداف كأس العالم (8 أهداف) وصاحب الهاتريك في النهائي، اعتبارًا من يناير 2023.

من الواضح أن اللاعب الذي ظهر متأثرًا بهزيمة "الديوك" أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في نهائي ناري، أراد تسريع عودته إلى الملاعب، بعد يوم من عيد ميلاده الرابع والعشرين.

ولم يتم تحديد برنامج تمارين مبابي من قبل سان جرمان الذي سيواجه ستراسبورغ في 28 ديسمبر على ملعب "بارك دي برانس" في استئناف الدوري الفرنسي، ثم أمام لنس في 1 يناير.