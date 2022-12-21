وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمارتينيز أثناء احتفالات فوز الأرجنتين بمونديال قطر 2022، وهو يحمل دمية عليها صورة النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وسبق لمارتينيز أن سخر من هداف المونديال، مبابي، في غرفة تبديل الملابس بعد المباراة النهائية التي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح، حيث قال حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي: "دقيقة حداد على مبابي".

وأرجع تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية سبب سخرية مارتينيز من مبابي إلى رد الأخير في إحدى المقابلات قبل انطلاق كأس العالم عن مقارنة المنتخبات الأوروبية بغيرها، حيث قال لاعب باريس سان جرمان: "نتمتع في أوروبا بميزة اللعب في بطولات مثل دوري الأمم الأوروبية، تعد الأقوى على مستوى العالم".

جدير بالذكر أن مارتينيز لعب دورا مهما في فوز الأرجنتين بلقب كأس العالم، حيث تصدى في اللحظات الأخيرة في نهاية الوقت الإضافي لتسديدة راندال كولو مواني الخطيرة قبل أن يصد ركلة الترجيح للاعب الفرنسي كينغسلي كومان، ويقود بلاده للفوز بأول كأس عالم منذ عام 1986.