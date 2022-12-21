فقد كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذائعة الصيت، أن مبيعات قمصان باريس سان جرمان الخاصة بالنجمين الأرجنتيني والفرنسي ارتفعت بنسبة تزيد على 200 بالمئة بعد النهائي المثير الذي أقيم الأحد.

وحققت الأرجنتين كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد ركلات الترجيح، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3 في مباراة رآها كثيرون أفضل نهائي بتاريخ المونديال.

ونقلت "ليكيب" عن مصادر في النادي، أن موقع باريس سان جرمان شهد زيادة هائلة في مبيعات قمصان ميسي ومبابي عقب النهائي بأكثر من 200 في المئة مقارنة بالمتوسط.

وشهد اللقاء تألق ميسي ومبابي، حيث سجل الأول هدفين وساهم في الثالث، بينما أحرز الآخر ثلاثية "هاتريك" أعادت فرنسا إلى اللقاء مرتين.