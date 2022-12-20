ونشر الاتحاد مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، يعلن خلاله التجديد للنجم المصري ة (31 عاماً) لمدة أربعة أعوام ونصف العام.

وعلّقت ادارة نادي "العميد" على مقطع الفيديو بكلمات "حجازي لسه نمر".

وانضم حجازي الذي خاض 80 مباراة دولية لمنتخب "الفراعنة" وسجل هدفين، لاتحاد جدة قبل عامين معاراً من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، قبل أن يتعاقد معه بشكل نهائي.

وارتدى حجازي قميص الاتحاد في خلال 54 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 8 أهداف.

وتنقل حجازي بين عدة أندية أبرزها فيورنتينا الإيطالي (2012-2015) والأهلي (2015-2017).