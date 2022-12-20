وسيكون المونديال المقبل مختلفا كليا على النسخ السابقة، حيث سيجري تنظيمه لأول مرة في 3 دول، كما سيشهد زيادة في عدد المنتخبات المشاركة، من 32 إلى 48.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن كأس العالم المقبلة ستنظم في 16 مكانا، جرى تقسيمهم على 4 مناطق زمنية مختلفة وبينهم آلاف الكيلومترات.

وسيشهد مونديال 2026 إجراء عدد قياسي من المباريات قد يصل إلى 104 في 33 يوما فقط. وستتنافس 12 مجموعة من 4 منتخبات في الدور الأول، لكن المشكل الحقيقي سيظهر في الدور الثاني.

ويقول الخبراء إن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد يلجأ إلى تأهيل أول منتخبين من كل مجموعة مع تأهل الأفضل من أصحاب المركز الثالث، حتى ينخفض عدد المنتخبات إلى 32 فريقا في مرحلة خروج المغلوب.

أما الخيار الآخر فهو تقسيم البطولة إلى نصفين من 24 فريقا، كل نصف يضم ست مجموعات من أربعة فرق والفائز في كل جانب سيصل للنهائي.

يشار إلى أن مختلف المقترحات مطروحة الآن على الطاولة وسيتخذ مجلس الفيفا التنفيذي القرار في العام المقبل.

أمر آخر سيجري النظر بشأنه وهو عدد المباريات في اليوم الواحد. ففي مونديال قطر، كانت تلعب أحيانا 4 مباريات في اليوم، وهو ما أدى إلى إجراء البطولة في 29 يوما.

لكن ما سيحدث في مونديال 2026 سيكون مختلفا بسبب عدد المنتخبات المرتفع، رغم أن الأندية الأوروبية الكبيرة ستمارس ضغوطا كبيرة على الفيفا لمنع إطالة البطولة لأكثر من 33 يوما كحد أقصى.

ويتوقع الخبراء أن يصل عدد المباريات في اليوم الواحد إلى 6، خلال الجولة الافتتاحية، وهو رقم قياسي في تاريخ المونديالات.